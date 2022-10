Russia: ministero Difesa, attacco terroristico contro base militare a Belgorod, 11 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due cittadini di un Paese della Comunità degli Stati indipendenti (Csi) hanno commesso un attacco terroristico in un campo di addestramento nella regione di Belgorod causando la morte di 11 persone e il ferimento di altre 15. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo. "Due cittadini di uno dei paesi della Csi hanno commesso un atto terroristico nel campo di addestramento del distretto militare occidentale nella regione di Belgorod", riferisce la nota, secondo cui l'attacco è avvenuto durante una sessione di addestramento antincendio di alcune persone che hanno espresso volontariamente il desiderio di partecipare all'operazione militare speciale in corso in Ucraina. "I terroristi hanno aperto il fuoco con armi leggere contro il personale dell'unità", prosegue la nota. Le 15 persone che "hanno riportato ferite di diversa gravità sono state trasferite in una struttura medica, dove hanno ricevuto tutta l'assistenza necessaria", ha riferito il ministero della Difesa russo. I due terroristi sono stati uccisi nel corso della sparatoria. (Rum)