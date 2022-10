Business news: Cina, Moody's ritira valutazioni Kaisa ed Evergrande per "informazioni insufficienti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di rating statunitense Moody's ha ritirato le valutazioni dei colossi immobiliari cinesi Kaisa ed Evergrande perché "ritiene di avere informazioni insufficienti o comunque inadeguate al loro mantenimento". È quanto si legge in una dichiarazione diramata dall'agenzia, che prima del ritiro aveva declassato il rating di entrambe a livello Ca (vicino o in default con poche prospettive di ripresa) e stabilito un outlook negativo. Kaisa ed Evergrande hanno dichiarato default sul loro debito estero lo scorso dicembre, dopo una prolungata crisi di liquidità e un forte deterioramento del settore immobiliare cinese. Evergrande, soverchiata da una passività di oltre 300 miliardi di dollari, ha reso nota nell'ultimo aggiornamento trimestrale alla Borsa di Hong Kong l'intenzione di riaprire i cantieri su tutti i 706 progetti pre-venduti e non consegnati. Lo stesso ha fatto Kaisa, che sta lavorando con il suo consulente finanziario alla ristrutturazione del debito. La negoziazione delle azioni quotate a Hong Kong di Evergrande e Kaisa è stata sospesa rispettivamente a marzo e aprile 2022. (Was)