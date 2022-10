Business news: India, Fmi abbassa stima di crescita per l’anno fiscale in corso al 6,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia dell’India dovrebbe crescere del 6,8 per cento nell’anno fiscale in corso, iniziato ad aprile, e del 6,1 per cento nel prossimo esercizio. Lo prevede il Fondo monetario internazionale (Fmi) nel suo ultimo “World economic outlook”. Sebbene il tasso di crescita indiano atteso per il 2022 resti tra i più alti tra quelli dell’Asia emergente e in via di sviluppo (secondo solo al sette per cento del Vietnam), la stima è stata corretta al ribasso dello 0,6 per cento rispetto al precedente rapporto, di luglio. Invariata, invece, la previsione per il 2023. La revisione riflette una produzione più debole del previsto nel secondo trimestre e una domanda esterna sottotono. (Was)