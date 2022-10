Usa: tre sussidiarie di Intesa Sanpaolo premiate ai World Best Banks 2022 Awards della rivista Global Finance

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta oggi a Washington la cerimonia dei Global Finance’s World’s Best Banks 2022 Awards, giunta alla sua 29ma edizione, per la consegna dei Global Finance Award presso il National Press Club, in occasione delle riunioni annuali del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale. Nella categoria “Best bank in Central and Eastern Europe 2022”, riferisce una nota, gli istituti Pbz, Banca Intesa Beograd e Vub sono state nominate come migliore banche nei rispettivi Paesi: Croazia, Serbia e Slovacchia. Alle tre banche premiate, che fanno parte della divisione International subsidiary banks di Intesa Sanpaolo, guidata da Marco Elio Rottigni, l’autorevole rivista finanziaria americana ha in particolare riconosciuto la capacità di attenzione nei confronti dei bisogni dei clienti in momenti complessi per i mercati e la capacità di ottenere risultati significativi e sostenibili. Ogni anno Global Finance seleziona (con il sostegno di esperti e analisti finanziari) le migliori banche al mondo sulla base di elementi tra i quali crescita degli asset, redditività, estensione geografica, relazioni strategiche, sviluppo di nuovi business e innovazione di prodotto. (Was)