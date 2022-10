Business news: semiconduttori, SK Hynix ottiene esenzione da autorità Usa per esportazioni in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso sudcoreano dei semiconduttori SK Hynix ha annunciato d'aver ottenuto una deroga di un anno dal governo degli Stati Uniti per l'esportazione di macchinari per la produzione di microchip in Cina. La concessione delle autorità statunitensi consentirà alla compagnia di proseguire le proprie attività produttive in Cina. L'annuncio giunge dopo che la scorsa settimana il governo Usa ha annunciato nuovi limiti alla vendita alla Cina di tecnologie relative ai semiconduttori, nel tentativo di ostacolare l'ascesa del settore tecnologico cinese. (Git)