Business news: elettromobilità, Sony e Honda annunciano alleanza per mercato Usa

- Sony Group Corp e Honda Motor hanno istituito una joint venture per la vendita di veicoli elettrici negli Stati Uniti a partire dalla primavera del 2026. Le due aziende avevano concordato a giugno l'istituzione della joint venture paritaria, battezzata Sony Honda Mobility; entrambe le aziende vi hanno investito 5 miliardi di yen (34,05 milioni di dollari). Come la sua maggiore rivale giapponese Toyota, Honda sconta le pressioni degli investitori, che le contestano una transizione troppo lenta verso l'elettromobilità e tecnologie come la guida autonoma. (Git)