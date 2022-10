Business news: autorità portuale saudita firma contratti da 171 milioni di dollari per porto Gedda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità portuale dell’Arabia Saudita ha firmato due contratti dal valore complessivo di 642 milioni di rial (171,2 milioni di dollari) per favorire lo sviluppo del porto islamico di Gedda. Lo ha reso noto il l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, secondo la quale si tratta del primo porto del Mar Rosso in termini di traffico marittimo in transito e trasbordo di container e merci. I contratti sono stati firmati con il consorzio Pc Marine Services e la società Modern Building Leaders (Mbl) e sono parte dell’iniziativa del Regno volta ad accelerare la crescita nel settore dei trasporti marittimi e della logistica grazie a 160 progetti complessivi. (Res)