Business news: Algeria-Francia, firmati 12 accordi di cooperazione in diversi settori

- La quinta riunione del Comitato intergovernativo di alto livello svoltasi tra Algeria e Francia ha portato alla firma di 12 accordi di cooperazione e lettere d'intenti in diversi settori, nessuno dei quali però di valore altamente strategico. Il significativo numero di accordi firmati durante la visita della premier francese, Elizabeth Borne, riguarda i settori dell'istruzione, dell'alta formazione, dell'industria e della tecnologia, dell'agricoltura, del turismo, della cultura, della solidarietà, del lavoro e delle start-up. Da menzionare anche la restituzione, da parte della Francia, di 51 monete antiche alle autorità algerine. Nel suo intervento all'inizio dei lavori, il presidente del Consiglio algerino, Aymen Benabderrahmane, ha detto che "la nuova dinamica instillata nelle relazioni algerine-francesi consentirà di approfondire la consultazione bilaterale su temi di attualità, concentrandosi sulla convergenza di vedute tra Algeri e Parigi". Il premier ha poi sottolineato che la qualità del dialogo politico tra i due Paesi ha consentito di affrontare lo spinoso tema della "memoria condivisa" relativa al periodo coloniale francese e alla guerra per l'indipendenza algerina in un clima di "serenità, chiarezza e rispetto reciproco". Il premier, citato dall'agenzia di stampa "Aps", ha detto che "il processo di pacificazione della memoria comune può fare progressi grazie alla nostra effettiva adesione alla soluzione di altre questioni non meno importanti, come il recupero degli archivi, il risarcimento delle vittime degli esperimenti nucleari e la bonifica dei siti dei test nucleari nel Sahara algerino". (Ala)