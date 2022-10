Business news: Tunisia, delegazione governativa a riunioni autunnali Fmi e Banca mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione tunisina, composta dal ministro delle Finanze Sihem Namsia, dal ministro dell'Economia e della Pianificazione, Samir Said, e dal governatore della Banca centrale, Marouan Al Abbasi, si è recato a Washington per partecipare alle riunioni autunnali del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale. Lo hanno riferito i media nazionali, specificando che la delegazione dovrebbe anche completare i negoziati con l’Fmi per ottenere un prestito. Secondo il portavoce del governo Nasreddine Nsibi, la delegazione tunisina“cercherà di convincere” le controparti a concedere finanziamenti presentando un programma di importanti riforme, tra cui il miglioramento del clima degli investimenti."I punti di forza del programma della Tunisia da presentare al Fondo monetario internazionale riguardano una serie di riforme che consentiranno all'economia tunisina di riprendersi, aumentando il ritmo di crescita e consentendo al Paese di realizzare grandi progetti ", ha spiegato Nsibi. Il portavoce del governo tunisino ha ricordato che il governo aveva annunciato l'attivazione di 27 misure, che mirano a migliorare il clima imprenditoriale in Tunisia ed è in procinto di indurre l'attivazione di 22 misure entro la fine del 2022. Lo stesso Nsibi aveva dichiarato la settimana scorsa che la squadra negoziale del governo che si recherà negli Stati Uniti per negoziare il maxi-prestito da 4 miliardi di dollari dovrebbe includere il ministro delle Finanze, Sihem Boughdiri Namsia, il governatore della Banca Centrale, Marouane Abassi, il ministro dell'Economia e della progettazione, Samir Said, oltre ai tecnici che hanno lavorato al programma nazionale di riforma. La Tunisia sta affrontando una preoccupante crisi finanziaria e una mancanza di prodotti di base a causa dell’aumento dei prezzi dell’energia e delle materie prime a livello globale legato alla guerra in Ucraina. Le immagini sui social media mostrano da settimane scaffali vuoti nei supermercati. In passato, l’Fmi ha dettato una serie di riforme per la nazione nordafricana, che tuttavia sono state fino ad ora rinviate da molti governi nazionali che si sono succeduti nel corso di pochi anni. Intanto, la scorsa settimana il Consiglio di amministrazione della Banca centrale della Tunisia ha annunciato l’aumento del tasso di interesse di riferimento di 25 punti base per raggiungere il 7,25 per cento, mentre l'inflazione a settembre ha raggiunto quota 9,1 per cento. (Tut)