Business news: Egitto, governo fissa prezzo di vendita gas naturale a industrie petrolchimiche e cemento

- L’Egitto ha fissato il prezzo di vendita del gas naturale ai cementifici a 12 dollari per milione di unità termiche britanniche, mentre per le industrie petrolchimiche, impegnate nella produzione di miscele di etano e propano, il prezzo stabilito è pari ad almeno 4,5 dollari per milione di unità termiche britanniche. È quanto dichiarato in una decisione emessa dal primo ministro egiziano, Mostafa Madbouly, pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Il mese scorso, il governo del Cairo ha aumentato il prezzo del gas naturale utilizzato dagli impianti di fertilizzanti azotati dopo le accuse di concorrenza sleale provenienti dall’Europa, fissando un prezzo massimo di 5,75 dollari per milione di unità termiche. Grazie all’introduzione di un nuovo meccanismo, il prezzo del gas naturale per le fabbriche egiziane di fertilizzanti è stato collegato ai mercati internazionali, con un prezzo minimo di 4,5 dollari per milione di unità termiche. (Cae)