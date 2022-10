© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha detto che “non ero d’accordo” con la strategia economica del governo di Liz Truss, nel Regno Unito. Parlando con i giornalisti durante la sua visita in Oregon, il presidente Usa ha detto che “non ero l’unico a pensare che fosse sbagliata, e quello che è successo era prevedibile: in ogni caso, era una scelta dei cittadini”. (Was)