Business news: Algeria prevede di esportare elettricità in Europa tramite cavi sottomarini

- L'Algeria si prepara a lanciare un nuovo progetto per esportare energia elettrica in Europa, collegandosi alla rete elettrica dell’Unione europea tramite cavi sottomarini. Lo ha dichiarato il ministro algerino dell'Energia e delle Miniere, Mohamed Arkab, in una dichiarazione ai media al termine del forum Algeria-Ue sull'energia. Arkab ha spiegato che l'Algeria è un Paese che produce elettricità in grandi quantità, il che gli consente di entrare nel mercato internazionale, soprattutto nel continente europeo, indicando che sono stati avviati colloqui in tal senso. Arkab ha indicato che i colloqui con la commissario europea per l'Energia, Kadri Simson, si sono incentrati sulla valutazione dei progetti in programma nei settori dell'energia e dell'ambiente, nel quadro di una proficua collaborazione tra il suo Paese e l'Unione europea. Il ministro algerino ha aggiunto che il dialogo con il commissario europeo per l'Energia si è concentrato sulla fornitura di gas dal suo Paese al continente europeo, che ha recentemente affrontato una grave crisi con il proseguimento della guerra russo-ucraina, rilevando che l'approvvigionamento continuerà. Arkab ha spiegato che l'Algeria è un fornitore affidabile e adempie sempre ai propri obblighi contrattuali con i Paesi europei, e che è possibile sviluppare relazioni con i paesi dell'Unione europea, aumentando l'esplorazione di petrolio e gas, sostenendo i programmi adottati dal paese e sostenendo la compagnia energetica Sonatrach, nella realizzazione di progetti all'interno del Paese, parallelamente allo sviluppo del settore minerario. (Ala)