Business news: Asia, Fmi prevede crescita 4,4 per cento per economie emergenti

- Nell’Asia emergente e in via di sviluppo la crescita rallenterà al 4,4 per cento quest’anno, dal 7,2 per cento del 2021, mentre nel 2023 si attende una risalita al 4,9 per cento. Lo prevede il Fondo monetario internazionale (Fmi) nel suo ultimo “World economic outlook”. Le stime, tuttavia, sono state corrette lievemente rispetto al rapporto precedente, di luglio: rispettivamente del -0,2 per l’anno in corso e del -0,1 per cento per il prossimo. La revisione riflette il rallentamento della Cina al 3,2 per cento quest’anno (-0,1 percento rispetto a luglio), il tasso più basso da oltre quattro decenni con l’esclusione del 2020, nel pieno della crisi Covid-19. Nel 2023 l’economia cinese dovrebbe registrare un tasso del 4,4 per cento (anch’esso corretto al ribasso, -0,2 per cento). (Was)