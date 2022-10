Business news: incontro ministeriale Singapore-Thailandia, firmati accordi su commercio e turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Singapore e Thailandia approfondiranno la cooperazione in aree come il commercio, gli investimenti e il turismo, oltre che in settori quali l'economia digitale, l'innovazione e la sostenibilità. È quanto emerso al termine della sesta riunione ministeriale a Bangkok della Relazione economica rafforzata, co-presieduta dal ministro singaporiano della Forza lavoro, Tan See Leng, e dal ministro del Commercio thailandese Jurin Laksanawisit. Le due parti hanno firmato diversi protocolli d'intesa e concordato l'istituzione di una task force per il turismo da crociera, incaricato di redigere un'agenda chiara per le iniziative bilaterali nel settore. Tan e Jurin hanno anche stabilito di lavorare per lo sviluppo di un accordo di attuazione per progetti legati al credito di carbonio in vista della conferenza delle Nazioni Unite Cop-28, in programma nel 2023. (Fim)