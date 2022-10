Business news: Cina, Associazione semiconduttori auspica revoca bando Usa sulle esportazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Associazione dei semiconduttori della Cina (Csia) ha contestato le restrizioni statunitensi all’esportazione di quella tecnologia verso la prima potenza asiatica, auspicando una rettifica del provvedimento. È quanto si legge in un comunicato pubblicato sul sito web dell’associazione, che accusa il dipartimento del Commercio Usa di abusare del concetto di “sicurezza nazionale” per sostenere una politica commerciale “discriminatoria”. La presa di posizione giunge dopo che la scorsa settimana il governo Usa ha annunciato nuovi limiti alla vendita alla Cina di tecnologie relative ai semiconduttori, nel tentativo di ostacolare l'ascesa del settore tecnologico di quel Paese. La lista è stata pubblicata il 7 ottobre dal dipartimento del Commercio ed è tesa a rallentare lo sviluppo dei programmi militari di Pechino, dal momento che la capacità di elaborazione dei dati derivante dal supercomputing consente di testare armi nucleari tramite simulazioni, guidare missili ipersonici e far funzionare i sistemi necessari per controllare i dissidenti e le minoranze etniche e religiose nel Paese. (Cip)