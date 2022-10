Business news: direttore Sicurezza nazionale nega distruzione Tsmc in caso di attacco dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale dell’Ufficio di sicurezza nazionale di Taiwan, Chen Ming-tong, ha negato l’esistenza di piani per l’evacuazione del personale e lo smantellamento della sua prima fabbrica di semiconduttori in caso di invasione cinese. Chen si è espresso in merito a un’indiscrezione di stampa, secondo cui gli Stati Uniti avrebbero previsto l’evacuazione degli ingegneri e la distruzione dell’impianto di Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Tsmc) in caso d’attacco da parte della Cina, che rivendica l’isola come parte inalienabile del suo territorio. (Cip)