Business news: semiconduttori, Tsmc ottiene esenzione da autorità Usa per operazioni in Cina

- Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Tsmc) ha ottenuto dalle autorità statunitensi una licenza di un anno per continuare ad ordinare macchinari statunitensi per le sue attività di produzione di semiconduttori nella Cina continentale. C.C. Wei, amministratore delegato del primo produttore mondiale di microchip a contratto, ha confermato la notizia spiegando che l'esenzione parziale dalle nuove restrizioni del dipartimento del Commercio Usa hanno durata di un anno e si applicano allo stabilimento produttivo della compagnia a Nanchino. Tsmc sarà comunque colpita dai nuovi provvedimenti del governo federale statunitense, in quanto non potrà più assistere clienti cinesi nella produzione di processori grafici e di intelligenza artificiale. La scorsa settimana il governo Usa ha annunciato nuovi limiti alla vendita alla Cina di tecnologie relative ai semiconduttori, nel tentativo di ostacolare l'ascesa del settore tecnologico cinese. (Cip)