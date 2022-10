Business news: Egitto, governatore Banca centrale negli Usa incontri del Fmi e della Banca mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha partecipato a Washington DC con una delegazione di alto livello alle riunioni annuali dei Consigli di amministrazione del gruppo della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale (Fmi). La squadra economica egiziana include alti funzionari della Banca centrale d'Egitto guidata dal governatore Hassan Abdullah. Intanto, l’istituto emittente del Paese arabo emetterà dei buoni del tesoro del valore di 27,5 miliardi di sterline (1,3 miliardi di dollari) per colmare il disavanzo del bilancio generale dello Stato. Secondo il sito internet della Banca centrale, il valore della prima offerta è di circa 7,5 miliardi di sterline egiziane per un periodo di 91 giorni, mentre la scadenza della seconda offerta è stata fissata a 273 giorni. Lo scorso 23 settembre la Banca centrale ha deciso di mantenere invariati il tasso di interesse per i depositi e i prestiti overnight, pari rispettivamente all’11,25 per cento e al 12,25 per cento. Con circa un terzo della popolazione che vive al di sotto della soglia di povertà – 31 milioni su un totale di 104 milioni – e 40 milioni di abitanti a basso reddito, l’Egitto patisce la carenza di cereali importati e l’inflazione in rapida crescita negli ultimi mesi. Alla luce di questo contesto di crisi economica, l'Egitto spera di poter raggiungere un accordo per ottenere il sostegno del Fondo monetario internazionale (Fmi) entro un mese o due, ma nel frattempo il governo sta anche esplorando opzioni di finanziamento che includono prestiti agevolati da Cina e Giappone, secondo quanto rivelato dal ministro delle Finanze, Mohamed Maait, al quotidiano "Asharq". "Il valore del nuovo programma di finanziamento dell’Fmi deve ancora essere deciso", poiché "di solito è determinato nella fase finale dei negoziati", aveva detto Maait. "Il raggiungimento di un accordo con l’Fmi è un messaggio di rassicurazione e fiducia per i mercati internazionali", aveva aggiunto il ministro lo scorso 22 settembre. (Cae)