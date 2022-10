Business news: Emirati, governo approva il bilancio federale per il 2023-2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Emirati Arabi Uniti ha approvato il bilancio federale per gli anni fiscali 2023-2026, con una spesa totale di 252,3 miliardi di dirham (68,69 miliardi di dollari). Lo ha riferito l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, secondo la quale nel 2023 le entrate dovrebbero crescere dell'11 per cento mentre la spesa aumenterà di poco meno del 4 per cento. "Il bilancio federale è uno dei principali motori delle ambizioni e dei piani di sviluppo del governo", ha affermato il primo ministro Mohammed bin Rashid Al Maktoum a seguito di una riunione di gabinetto. Lo scorso hanno il governo aveva approvato un budget di 79 miliardi di dollari per il periodo 2022-2026, con una forte attenzione allo sviluppo di settori come l'assistenza sanitaria, l'istruzione e la protezione sociale. (Res)