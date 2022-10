Business news: Libano, presidente Aoun approva accordo marittimo con Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica libanese, Michel Aoun, ha dato l'approvazione definitiva all'accordo marittimo con Israele, un passo che potrebbe aprire le porte a nuove esplorazioni di petrolio e gas nel Mediterraneo orientale. Nelle ultime ore, il mediatore statunitense Amos Hochstein ha consegnato alla parte libanese la versione finale del testo giudicata "soddisfacente" dalla presidenza della Repubblica. "Sono stati soddisfatti i requisiti libanesi che sono stati oggetto di lunghe discussioni negli ultimi mesi e hanno richiesto lunghe ore di trattative difficili e complesse. La presidenza ritiene che la formula finale abbia preservato i diritti del Libano sulle sue ricchezze naturali, in un momento importante per i libanesi", si legge in un comunicato, auspicando che l'accordo "venga annunciato quanto prima". (Lib)