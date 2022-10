Business news: Cina, prezzi carburanti non subiranno adeguamenti nel corso di ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione nazionale di sviluppo e riforma della Cina, il principale ente di pianificazione statale, non adeguerà i prezzi al dettaglio dei combustibili fino alla fine del mese, nonostante i rincari nel mercato energetico globale e la scarsità di forniture. Lo riporta il quotidiano edito dal Partito comunista "Global Times", ricordando che durante l'anno il costo di diesel e benzina è stato rivisto 19 volte, con undici aumenti e sette tagli. In base al meccanismo nazionale di determinazione dei prezzi, il costo del petrolio viene adeguato ogni dieci giorni lavorativi in base alle variazioni del mercato internazionale. Da gennaio il prezzo di diesel e benzina è aumentato di circa 182,6 dollari per tonnellata, riflettendo gli sviluppi della guerra in Ucraina e dell'economia globale. L'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec) e i Paesi membri del meccanismo Opec+ (Russia, Messico, Kazakhstan, Azerbaigian, Bahrein, Brunei, Malesia, Oman, Sudan, Sud Sudan) hanno deciso la scorsa settimana di tagliare la produzione di greggio di due milioni di barili al giorno (circa 273.970 tonnellate). L'impennata dei prezzi causata dai tagli sul breve periodo tenderà a diminuire progressivamente nel 2023, "dal momento che l'effettivo decremento della produzione stabilito dall'Opec+ si prospetta inferiore ai termini dell'accordo". A dirlo è l'esperto cinese di macroeconomia Feng Mohan, che spiega i tagli anche con l'aumento globale dei tassi d'interesse e la riduzione della domanda di energia scaturita dal rallentamento economico. (Cip)