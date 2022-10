Business news: Biden vuole vietare la vendita di nuovi dispositivi Huawei e Zte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione federale per le comunicazioni (Fcc) vuole bandire la vendita negli Stati Uniti di nuovi dispositivi delle compagnie tecnologiche cinesi Huawei e Zte per ragioni di sicurezza nazionale. Lo rivela il portale d’informazione politica “Axios”, ricordando che si tratterebbe di una decisione inedita per l’agenzia. Il divieto sarebbe l’ultimo atto di una lunga e costante stretta, iniziata con l’amministrazione dell’ex presidente Donald Trump, sui prodotti tecnologici cinesi, che le autorità federali statunitensi temono possano essere utilizzati per attività di spionaggio. Secondo due fonti citate da “Axios”, lo scorso 5 ottobre la presidente dell’Fcc, Jessica Rosenworcel, avrebbe fatto circolare tra i commissari dell’authority una bozza di ordine che vieterebbe effettivamente la vendita negli Usa di dispositivi che costituiscono una minaccia alla sicurezza nazionale. Il documento, che dovrà essere sottoposto a votazione, renderebbe anche illegale la vendita di una serie di dispositivi di sorveglianza video prodotti dalle compagnie cinesi Hytera, Hikvision e Dahua. Il divieto non sarebbe comunque retroattivo: questo significa che le aziende cinesi potranno continuare a vendere negli Stati Uniti i prodotti che hanno già ricevuto l’approvazione dell’Fcc. (Was)