Business news: Egitto, inflazione urbana tocca il 15 per cento, il livello più alto in 4 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso d'inflazione annuale in Egitto è stabile a settembre rispetto al mese di agosto, (+15,3 per cento), mentre nelle città ha toccato il 15 per cento (in aumento rispetto al 14,6 per cento di agosto), segnando il dato più alto negli ultimi 4 anni. Lo ha annunciato l'Agenzia centrale per la mobilitazione pubblica e la statistica (Capmas) in un comunicato stampa. La Banca centrale d'Egitto ha alzato i tassi d'interesse di 300 punti base dallo scorso marzo, nell'ambito dei suoi sforzi per ridurre l'inflazione. La Banca centrale egiziana punta attualmente a raggiungere un tasso di inflazione del 7 per cento (con un scarto positivo o negativo del 2 per cento) entro la fine del 2022, ma ha affermato che "tollererà temporaneamente" l'alto tasso di inflazione nominale annuo fino al 2023. (Cae)