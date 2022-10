Business news: Libia, colloqui a Tripoli con esperti italiani del progetto “Rebuild”, focus sulla pesca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le modalità per consentire ai prodotti ittici della Libia di entrare direttamente nei mercati d'Europa senza passare da Tunisia ed Egitto, in particolare tramite lo sviluppo di strutture per lo staggio, il raffreddamento e il trattamento del pesce che permettano di ottenere le autorizzazioni europee in materia fitosanitaria. Questo uno degli argomenti al centro dell’incontro tenuto ieri a Tripoli tra il sottosegretario delle Risorse marine del Governo di unità nazionale (Gun), Abdel Rahman Abu Shaala, e un team di esperti italiani del progetto di capacity building “Rebuild” nell’ambito dell'Iniziativa di Nicosia, piattaforma di cooperazione decentrata attiva dal 2015 tra autorità locali libiche ed europee. All'incontro hanno partecipato anche esperti del dicastero delle Risorse marine, rappresentanti del ministero degli Enti locali e del dipartimento per la Cooperazione internazionale del ministero degli Affari Esteri. I funzionari libici “hanno spiegato la realtà generale del settore” della pesca “e il sostegno tecnico necessario per svilupparlo nel quadro dei partenariati euro-libici”, riferisce un comunicato stampa del ministero delle Risorse marine. Vale la pena ricordare che ad oggi il pesce libico viene venduto all'Unione europea tramite la Tunisia, per i mercati dell'Europa occidentale, e attraverso l'Egitto, per i Paesi europei orientali, circostanza che non va nell'interesse dalla Libia. La grave crisi politica e di governance in corso in Libia, tuttavia, frena al momento lo sviluppo del settore ittico. (Lit)