Business news: Taiwan, Tsmc incrementa le vendite del 15 per cento nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dei semiconduttori Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Tsmc) ha registrato vendite consolidate per 19,36 miliardi di dollari nell'intervallo luglio-settembre, in aumento del 14,79 per cento rispetto al trimestre precedente. È quanto si apprende da un comunicato della multinazionale, che ha beneficiato della forte domanda globale di processi a cinque e sette nanometri per data center ed elettronica automobilistica. Nel solo mese di settembre, la società di Morris Chang ha generato vendite consolidate per 6,5 miliardi di dollari, in calo del 4,5 per cento rispetto ai 6,9 miliardi di dollari di agosto ma comunque superiori del 36,4 per cento rispetto al risultato del 2021. Nonostante le incertezze nel mercato globale, nel 2022 Tsmc prevede di registrare una crescita dei ricavi del 30 per cento (in termini di dollari) e di introdurre importanti novità nella sua linea di produzione. (Cip)