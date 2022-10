© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA CAPITALE- L'assessore alla Cultura Miguel Gotor partecipa al Salone dell'Editoria Sociale. Porta Futuro, via Galvani 87 a Roma (ore 16:15)- L'assessore alla Cultura Miguel Gotor assiste alla prima mondiale del film "Poker Face" di Russell Crowe. Auditorium della Conciliazione, via della Conciliazione 4 (ore 21:00)REGIONE LAZIO- Il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, partecipa alla deposizione congiunta di una corona di alloro da parte della Regione Lazio, di Roma Capitale e della Città Metropolitana e di una corona della Comunità Ebraica di Roma in ricordo del rastrellamento del 16 ottobre 1943. L'evento si svolge a Roma, presso il Tempio Maggiore, Lungotevere de' Cenci (ore 11:00) (Rer)