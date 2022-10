Business news: Fmi, crescita Cina frena al 3,2 per cento nel 2022, ai minimi da 40 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo della Cina aumenterà del 3,2 per cento nel 2022, segnando la crescita più bassa in quattro decenni ad eccezione della crisi pandemica del 2020. Lo prevedono le ultime stime del Fondo monetario internazionale (Fmi), contenute nel rapporto sulle prospettive economiche globali ("World economic outlook") pubblicato oggi. Rispetto allo scorso luglio, le previsioni sono state riviste al ribasso di 0,1 punti percentuali, dato l'impatto dei focolai di Covid-19, del drastico protocollo anti-pandemico nazionale e del forte indebitamento del settore immobiliare. Nel 2023 l'economia rimbalzerà del 4,4 per cento, disattendendo le stime di luglio di 0,2 punti percentuali. (Was)