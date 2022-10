Business news: India, inflazione al consumo al 7,41 per cento a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione al consumo in India è salita al 7,41 per cento a settembre, il livello più alto da cinque mesi, secondo gli ultimi dati del ministero della Statistica. Ad agosto era stato registrato un tasso del sette per cento mentre nel settembre del 2021 del 4,35 per cento. I generi alimentari, che rappresentano quasi il 40 per cento del paniere, sono aumentati dell’8,6 per cento, contro il 7,62 per cento di agosto. I prezzi dei carburanti e dell’elettricità sono saliti dell’11,44 per cento, dopo il 10,78 per cento del mese precedente. L’inflazione di base, che esclude i prezzi più volatili di cibo ed energia, è intorno al 6,07-6,1 per cento, al di sopra del 5,84-5,9 per cento di agosto. (Inn)