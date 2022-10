Business news: semiconduttori, anche Samsung ottiene esenzione autorità Usa per operazioni in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso sudcoreano dei semiconduttori Samsung Electronics ha ottenuto una esenzione dalle autorità statunitensi che consentirà alla compagnia di proseguire almeno temporaneamente la propria produzione di chip di memoria in Cina. Lo ha dichiarato un funzionario dell'amministrazione del presidente Usa Joe Biden citato dal "Wall Street Journal". Il dipartimento del Commercio Usa, invece, ha evitato di fornire commenti specifici in merito all'azienda, citando i propri regolamenti. Secondo il quotidiano, Samsung avrebbe ricevuto una esenzione per i macchinari necessari alla produzione in loco, ma non per l'esportazione di microchip vietati dalle nuove restrizioni del dipartimento. Nei giorni scorsi anche un'altra grande azienda sudcoreana dei semiconduttori, SK Hynix, ha annunciato d'aver ottenuto una deroga di un anno dal governo Usa per l'esportazione di macchinari per la produzione di microchip in Cina. L'annuncio giunge dopo che la scorsa settimana il governo Usa ha annunciato nuovi limiti alla vendita alla Cina di tecnologie relative ai semiconduttori, nel tentativo di ostacolare l'ascesa del settore tecnologico cinese. (Was)