20 luglio 2021

- Di seguito un quadro ei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNE“Area P. Milano incontra la poesia”. Al centro dell'appuntamento dal titolo "Mariposa", la "Poesia di Federico Garcia Lorca, la passione del Flamenco, lo struggimento della Farfalla" a cura della Compagnia dei Gelosi.Palazzo Marino, sala consiliare, Piazza Scala, 2 (ore 10:30)REGIONEL'assessore a famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità Alessandra Locatelli, partecipa al 4° raduno interregionale Unms (Unione nazionale mutilati per servizio) Nord-Ovest.Tempio della Fraternità, Frazione Cella, 51 - Varzi/Pv (ore 10)VARIEIl Fondo comune di solidarietà dei Vigili del Fuoco Sezione Milano e Monza organizza la 14a edizione dell’evento "Da grande farò il pompiere".via Messina con ingresso da via Procaccini 6 (dalle ore 10)In omaggio a Piero Angela, propone cinque cortometraggi animati realizzati da Bruno Bozzetto per la prima edizione della trasmissione Quark.Cineteca Milano, Viale Fulvio Testi, 121 (ore 15:30)(Rem)