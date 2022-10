Ucraina: Zelensky, Russia ha perso quasi 65 mila uomini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le perdite totali delle forze russe si avvicinano a quota 65 mila. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo videomessaggio serale. "Così tanti cittadini russi hanno dato la vita per dare l'opportunità auna manciata di persone al Cremlino di ignorare la realtà", ha detto Zelensky, secondo cui neanche 100 mila cittadini russi morti faranno cambiare idea al Cremlino. "La via della pace", ha detto Zelensky si può raggiungere solo con una vera vittoria dell'Ucraina e con una "concreta protezione (...) dal terrore e dal ricatto russi, attraverso sanzioni e con aiuti all'Ucraina" ma soprattutto con "il ritiro completo degli occupanti dalla terra ucraina e lo smantellamento delle capacità aggressive dello Stato terrorista". "Ricordo ancora una volta ai cittadini russi che non vogliono partecipare a questa guerra criminale, ma che vengono mandati in guerra, una possibilità. Chiunque si arrenderà alla prigionia ucraina avrà salvala vita. Tutti coloro che continuano a combattere nell'esercito russo o tra i mercenari non avranno tale opportunità", ha concluso Zelensky. (Kiu)