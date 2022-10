Business news: Tesla, stabilimento a Shanghai batte record di consegne a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dell’elettromobilità statunitense Tesla ha registrato un nuovo record nel suo mega-stabilimento di Shanghai, in Cina, che a settembre ha consegnato oltre 83 mila veicoli elettrici. Lo riporta l’Associazione cinese di autoveicoli, secondo cui il dato rappresenta un incremento dell’8 per cento rispetto ad agosto e la miglior performance registrata dalla Gigafactory a partire dal 2019. La società di Elon Musk ha accelerato le consegne in Cina dopo aver sospeso la produzione e aggiornato l’impianto nel mese di luglio, dotandolo di una capacità produttiva settimanale di circa 22 mila mezzi. (Cip)