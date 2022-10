Business news: Cina, mercato dei servizi in contrazione a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato dei servizi della Cina ha registrato la prima contrazione in quattro mesi lo scorso settembre, a causa dell'impatto economico delle restrizioni anti-pandemiche. Lo ha dichiarato Wang Zhe, economista senior della piattaforma di servizi finanziari Caixin Insight Group, in relazione ai risultati di un'indagine condotta tra le aziende a capitale privato. L'indice dei gestori degli acquisti di servizi elaborato da Caixin è sceso dai 55 punti di agosto ai 49,3 punti di settembre, tornando nella zona di contrazione per effetto delle restrizioni alla mobilità e dell'impatto delle misure anti-Covid sul mercato della domanda e dell'offerta. "L'attuale situazione pandemica è ancora grave e complessa, e l'impatto negativo delle misure di contenimento sull'economia risulta pronunciato", ha osservato Wang, secondo cui il governo dovrebbe "inviare dei segnali" al mercato concentrandosi sulla promozione dell'occupazione, la concessione di sussidi e attuando politiche utili a stimolare la domanda e la fiducia degli operatori. (Cip)