Business news: Cina, Banca centrale pronta a nuovi sforzi per promuovere uso transfrontaliero yuan

- La Banca centrale della Cina (Pboc) continuerà a "promuovere costantemente" l'uso transfrontaliero dello yuan e l'apertura del mercato finanziario nazionale. È quanto si legge in un post pubblicato dall'istituto sulla piattaforma di microblogging WeChat, in cui si precisa che oltre 80 banche estere o istituzioni finanziarie hanno incluso lo yuan nelle proprie riserve valutarie negli ultimi anni. Ciò dipende dalla flessibilità del tasso di cambio della valuta e dalla sua crescente domanda nel commercio e negli investimenti transfrontalieri, riferisce la Banca centrale, determinata a ottimizzare la liquidità degli asset finanziari denominati in yuan e ad agevolare gli investimenti esteri nel mercato cinese. (Cip)