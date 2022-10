Tunisia: Fmi annuncia accordo per un prestito da 1,9 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) e le autorità della Tunisia hanno raggiunto un accordo per un prestito di 1,9 miliardi di euro della durata di 48 mesi teso a sostenere le riforme nel Paese nordafricano. Lo ha annunciato oggi lo stesso Fmi al termine degli incontri con una delegazione tunisina tenuti a Washington dal 10 ottobre scorso. Il comitato esecutivo dell'Fmi dovrebbe dare il via libera definitivo al prestito il prossimo mese di dicembre. “Il nuovo programma nazionale tunisino sostenuto dal Fondo mira a ripristinare la stabilità macroeconomica, rafforzare le reti di sicurezza sociale e l'equità fiscale e intensificare le riforme a sostegno di un ambiente favorevole alla crescita inclusiva e alla creazione di posti di lavoro sostenibili”, si legge in un comunicato stampa dell’Fmi. “La comunità internazionale può contribuire notevolmente al successo del programma delle autorità attraverso il rapido rilascio di finanziamenti aggiuntivi”, prosegue la nota pubblicata sul sito web del Fondo. (segue) (Tut)