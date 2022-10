Iran: spari, esplosioni e fiamme nel carcere Evin di Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colpo di arma da fuoco, esplosioni e fiamme sono stati segnalati stasera nel carcere Evin di Teheran, in Iran. Lo riferisce su Twitter l’attivista iraniano 1500tasvir. “Incendi e sparatorie in corso nella prigione di Evin a Teheran proprio ora. Evin è il luogo in cui la Repubblica islamica tiene molti prigionieri politici. Crediamo che stia accadendo un enorme massacro”, si legge in un messaggio pubblicato sull’account da 240 mila follower. I filmati diffusi online mostrano colonne di fumo che si alzano dalla prigione dove vengono tenuti prigionieri politici iraniani e stranieri, come la 30enne italiana Alessia Piperno, travel blogger romana arrestata il 28 settembre scorso. Al momento non sembrano esserci commenti immediati da parte di funzionari iraniani o articoli dei media statali al riguardo. (Irt)