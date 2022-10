Qatar: nuove restrizioni alle troupe straniere che seguiranno la Coppa del Mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Qatar ha imposto alle troupe televisive straniere che copriranno la Coppa del Mondo una serie di nuove restrizioni, impedendo ad esempio di fotografare le aree in cui vivono i lavoratori migranti. Secondo il quotidiano britanno “The Guardian”, sarà vietato riprendere gli edifici governativi, le università, i luoghi di culto e gli ospedali, così come le riprese in immobili residenziali e aziende private. Inoltre, le troupe fotografiche acconsentiranno a non trasmettere servizi "inappropriati o offensivi per la cultura del Qatar e i valori musulmani". Chi infrange queste regole rischia di incorrere in un'accusa penale. Da parte sua, il Comitato Supremo del Qatar ha spiegato che "diversi media regionali e internazionali hanno sede in Qatar e migliaia di giornalisti riferiscono liberamente dal Qatar senza interferenze ogni anno". Si tratterebbe, secondo le autorità di Doha, di un “aggiornamento” di una versione precedente dei termini di richiesta di autorizzazione per effettuare riprese video. Il campionato mondiale di calcio 2022 si svolgerà in Qatar dal 20 novembre al 18 dicembre 2022. (Res)