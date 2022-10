Business news: Fmi, economia Taiwan crescerà del 3,3 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia di Taiwan dovrebbe crescere del 3,3 per cento nel 2022 e rallentare al 2,8 per cento nel 2023. Lo prevedono le ultime stime del Fondo monetario internazionale (Fmi), contenute nel rapporto sulle prospettive economiche globali ("World economic outlook"). Rispetto allo scorso aprile, le previsioni per il 2022 sono state riviste al rialzo di 0,1 punti percentuali mentre quelle per il 2023 al ribasso dello 0,1 per cento. L'inflazione nel 2022 dovrebbe aumentare del 3,1 per cento nel 2022 e rallentare al 2,2 per cento nel 2023, mantenendosi al di sotto della media globale. Stabile il tasso di disoccupazione, che dovrebbe attestarsi al 3,6 per cento sia nel 2022 che nel 2023. (Was)