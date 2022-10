Business news: Hong Kong, ministero Finanze Cina emette obbligazioni in yuan per oltre 773 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Finanze della Cina ha annunciato l'emissione a Hong Kong di obbligazioni sovrane denominate in yuan per 773,18 milioni di dollari. Il dicastero ha precisato che emetterà obbligazioni per 3,5 miliardi di yuan (circa 562 milioni di dollari) con scadenza al 2024 e obbligazioni per due miliardi di yuan (circa 281 milioni di dollari) con scadenza al 2027, con rispettivi tassi d’interesse del 2,44 e del 2,75 per cento su base annua. (Cip)