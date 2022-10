Roma: De Priamo (Fd'I), solidarietà a La Russa, clima odio non ci ostacolerà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al presidente del Senato Ignazio La Russa "massima solidarietà per le scritte minacciose apparse oggi a Roma, con la consapevolezza che chi vuol instaurare un clima di odio non ostacolerà l'azione del prossimo governo". Lo dichiara in una nota il senatore Andrea De Priamo di Fratelli d'Italia. "Queste antiquate iniziative basate sull'odio ideologico - aggiunge -, per quanto gravi e mai da sottovalutare, verranno ignorate dal popolo italiano, la maggioranza del quale ha votato Giorgia Meloni e il centrodestra per avere finalmente un governo stabile e capace e in grado di rappresentarne gli interessi di fronte alle tante emergenze economiche e sociali". (Com)