- Giorgia Meloni "pretende le scuse da noi, primo partito d’opposizione. Si assuma la responsabilità di aver diviso il Paese con scelte estremiste ai vertici delle istituzioni. Pensi a formare un governo e dare risposte, se ne è capace. Non ha il potere di dirci come fare opposizione". Lo afferma in una nota Peppe Provenzano, vicesegretario del Partito democratico. (Com)