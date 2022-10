Business news: italiani festeggiano riapertura al turismo in Giappone, +75 per cento di ricerche secondo Volagratis.com

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli italiani hanno accolto con entusiasmo la riapertura dei confini giapponesi ai turisti stranieri "individuali", decretata dal governo di quel Paese a partire da domani, 11 ottobre. È quanto emerge da un'analisi condotta dal sito web per la ricerca di voli e servizi di viaggio Volagratis.com sulle prenotazioni e le ricerche arrivate tramite la piattaforma: il 23 settembre - giorno in cui è arrivata la notizia della riapertura del Paese - le ricerche dall'Italia per voli e pacchetti volo+hotel verso il Giappone sono aumentate del 75 per cento rispetto al giorno precedente. Tokyo, con i due aeroporti Narita e Haneda, è in assoluto la meta più acquistata e cercata dagli italiani che vogliono raggiungere il Paese del Sol Levante: è infatti punto di partenza della maggior parte dei tour classici e grazie all'efficiente rete ferroviaria giapponese è possibile poi spostarsi in treno per raggiungere le altre destinazioni. L'analisi di Volagratis.com rivela inoltre che il 43 per cento dei viaggi ha una durata media di 11-14 giorni, mentre il 30 per cento di 2-3 settimane. Per quanto riguarda i prezzi, i voli del 2022 hanno visto un aumento medio delle tariffe fino al 74 per cento rispetto al 2019 per i periodi di alta stagione, come Natale e Capodanno. (Git)