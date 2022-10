Governo: Zingaretti, Meloni non dia ordini a opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgia Meloni "se è abituata a dare ordini, li dia ai suoi e a chi la segue. In democrazia non si danno ordini alle opposizioni. Perché in democrazia si governa, non si comanda". Lo scrive in un tweet il presidente della Regione Lazio e deputato Pd, Nicola Zingaretti.(Rer)