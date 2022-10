Business news: Global startup program, 8 aziende innovative italiane a Singapore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Global startup program è approdato per la prima volta a Singapore, principale hub finanziario e dell’innovazione tecnologica del sud-est asiatico, con otto aziende innovative italiane scelte come protagoniste del percorso di due mesi presso Accelerating Asia, un acceleratore locale altamente dinamico nell’ecosistema innovativo della città-Stato. Lo rende noto l'ambasciata d'Italia a Singapore. “Grazie a questo programma - ha dichiarato l’ambasciatore, Mario Vattani - queste giovani startup saranno impegnate in un percorso di crescita e apprendimento con un fitto calendario di sessioni di mentoring, workshop, eventi di networking e incontri con potenziali investitori e corporate”. La scelta di includere Singapore, che è il più importante snodo per l’innovazione tecnologica nell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean), nel Global startup program organizzato da Agenzia Ice in collaborazione con il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, è stata fortemente voluta dalla Farnesina su impulso dell’ambasciata a Singapore, in seguito a diversi incontri tra i ministri degli Esteri dei due Paesi. (Com)