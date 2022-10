Governo: Romeo (Lega), spiace che sinistra non abbia colto invito di Segre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- “Spiace che la sinistra, con attacchi urlati tutti i giorni, anche nei confronti del presidente (Lorenzo) Fontana, non abbia per nulla colto l’invito della senatrice a vita Liliana Segre ad interpretare ‘una politica alta e nobile che, senza nulla togliere alla fermezza dei diversi convincimenti, dia prova di rispetto per gli avversari’ ”. Lo dichiara in una nota il senatore della Lega Massimiliano Romeo. (Com)