Parlamento: Serracchiani (Pd) a Meloni, non siamo a pensiero unico

23 luglio 2021

- Giorgia Meloni "si dia una calmata. Ad essere gravissime sono le sue parole rivolte a Letta. Impari ad accettare e rispettare le critiche dell'opposizione, non siamo al pensiero unico". Lo dichiara in una nota Debora Serracchiani, capogruppo del Partito democratico alla Camera. (Com)