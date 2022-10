Camera: Cecchetti (Lega), parole Pd su Fontana offendono voto dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le dichiarazioni offensive odierne di Enrico Letta e Laura Boldrini, contro l'elezione di Lorenzo Fontana a presidente della Camera dei Deputati, sono offese contro il libero voto democratico dei cittadini espresso il 25 settembre e contro i deputati eletti che li rappresentano. Da un ex presidente del Consiglio e da un ex presidente della Camera, figure che hanno ricoperto ruoli istituzionali così importanti e delicati, ci si aspetterebbe un atteggiamento più democratico, civile ed equilibrato. Ora si abbassino i toni, abbassiamoli tutti". Lo dichiara in una nota Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera.(Com)