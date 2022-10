Regno Unito: governatore Banca d’Inghilterra, economia non si è ripresa rapidamente dalla pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia britannica non ha assistito a una ripresa “rapida e sostenuta” dalla pandemia di Covid-19. Lo ha detto il governatore della Banca d’Inghilterra, Andrew Bailey, parlando a Washington al Seminario bancario internazionale. “Il livello del Pil nell’ultima lettura resta al di sotto dei livelli pre-Covid. Il problema è che il lato dell’offerta si è ridimensionato”, ha detto il governatore. A inizio agosto la Banca d’Inghilterra stimava che gli effetti diretti dei prezzi dell’energia elevati “avrebbero contribuito a portare l’inflazione intorno al 6,5 per cento alla fine dell’anno”. “La nostra valutazione era che l’inflazione avrebbe avuto un picco intorno al 13 per cento e poi sarebbe scesa rapidamente all’obiettivo del 2 per cento in due anni, prima di calare ulteriormente”, ha continuato Bailey. Il tetto al prezzo dell’energia “aggiungerà pressioni inflazionistiche” verso la fine di questo biennio. “La mia migliore previsione è che la pressione al rialzo dei prezzi richiederà una risposta più severa di quella che pensavano ad agosto”, ha avvertito il governatore. (Was)