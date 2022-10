Egitto: ministero Esteri porge condoglianze alla Turchia per le vittime miniera di carbone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha offerto le sue condoglianze al popolo turco e allo Stato turco per le vittime dell’esplosione avvenuta ieri sera in Turchia, nel complesso minerario di Amasra, situato nella provincia di Bartin, sulle coste del Mar Nero, costato la vita ad almeno 41 persone. Lo ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri egiziano, Ahmed Abu Zeid, in un comunicato stampa. Il portavoce del ministero degli Esteri ha espresso “sincere condoglianze alle famiglie delle vittime del tragico incidente, augurando una pronta guarigione per i feriti e il successo dei soccorsi”.(Cae)