Regno Unito: fonti stampa, ministro Wallace potrebbe dimettersi se bilancio Difesa non aumenterà

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa britannica, Ben Wallace, potrebbe dare le dimissioni se il neocancelliere dello Scacchiere, Jeremy Hunt, dovesse venire meno alla promessa del governo di aumentare le spese militari. Lo ha appreso l’emittente “Sky News” citando fonti. Hunt ha rilasciato alcune interviste nella giornata di oggi e si è rifiutato di confermare che le risorse destinate alle Forze armate cresceranno al 2,5 per cento del Pil entro il 2026 e al 3 per cento entro il 2030. Si tratta di una promessa che era stata fatta dalla premier, Liz Truss. Il cancelliere, in carica da ieri, ha detto poi che il dicastero di Wallace, al pari degli altri, dovrà trovare il modo di risparmiare risorse aggiuntive. (Rel)